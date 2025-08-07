Упрямство бабушки спасло жизнь японцу во время бомбардировки Хиросимы

Кадр из документального фильма-памфлета «Разум против безумия» режиссера А. И. Медведкина. 1960. Хиросима после взрыва атомной бомбы

87-летний житель Хиросимы Говард Какита рассказал, что ему удалось выжить при атомной бомбардировке 80 лет назад, передает Daily Mail. Меньше чем за минуту до удара его бабушка настояла, чтобы семилетний Какита с братом спустились с крыши. Это решение спасло им жизнь, так как практически сразу прогремел мощный взрыв.

Какита находился всего в 1,3 км от эпицентра, когда взорвалась бомба, сброшенная с самолета «Энола Гэй». Очевидец тех событий вспоминает, что не слышал ни вспышки, ни шума. По словам японца, он просто внезапно потерял сознание.

Придя в себя под завалами, мальчик смог выбраться самостоятельно и отыскал брата, который получил ожоги. Бабушку пришлось вызволять из-под обломков. Она получила ранения от стекла, но выжила. Все члены семьи чудом остались живы, хотя все окрестности города были разрушены. Сейчас Говард Какита выступает активистом против ядерного оружия.

Ранее в Хиросиме несколько сотен человек вышли на антивоенный митинг в годовщину атомной бомбардировки города американской авиацией. Участники акции требовали ядерного разоружения и призывали к миру. На другой стороне парка в это время шли официальные памятные мероприятия.