Жители Хиросимы устроили митинг в годовщину американского ядерного удара

В японской Хиросиме несколько сотен человек приняли участие в антивоенном митинге, приуроченном к 80-летию атомной бомбардировки города ВВС США, передают «Известия». Демонстранты выступили за ядерное разоружение и мирное разрешение международных конфликтов.

Протестующие с транспарантами заполнили площадь под наблюдением правоохранителей, говорится в материале. В это же время на другой стороне парка проходили официальные памятные мероприятия.

Ранее Ясутоси Хиротани, чей отец пострадал при атомной бомбардировке, осудил замалчивание ответственности США за трагедию в Хиросиме. Он отметил, что на официальных мероприятиях японские политики не спешат прямо называть виновную страну, используя безличные формулировки вроде «бомба была сброшена».

До этого в своих выступлениях на 80-летней годовщине событий в Хиросиме ни генсек ООН Антониу Гутерриш, ни мэр города, ни японский премьер не высказались прямо о роли Соединенных Штатов в ядерной бомбардировке. Их речи содержали лишь общие слова о трагедии без указания на конкретного исполнителя.