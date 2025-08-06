На церемонии 80-летия бомбардировки Хиросимы не назвали ее виновника Гутерриш умолчал, что США виновны в сбросе атомной бомбы на Хиросиму

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании к 80-й годовщине трагедии не назвал США как страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму, передает телеканал NHK. Его слова зачитала на церемонии памяти заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер Японии Сигэру Исиба также избежали прямого упоминания Вашингтона.

В послании, озвученном на японском языке на памятной церемонии, Гутерриш подчеркнул, что 80 лет назад мир полностью изменился. Он посетовал, что человечество пересекло черту, откуда нет возврата.

После бомбардировки считалось, что Хиросиму восстановить невозможно. Однако у жителей Хиросимы получилось ее восстановить. Вы не город создали заново. Вы возродили надежду, — отмечается в послании.

Церемония в Хиросиме собрала японских политиков, послов и представителей из 120 стран и регионов. На ней побывали выжившие при бомбардировке («хибакуся») и их семьи. По данным властей, за день памятное место посетили 55 тысяч человек.

Ранее в США назвали ядерный удар по японским городам «спасением сотен тысяч жизней». Автор колонки в газете The New York Times отметил, что это решение было правильным. По его мнению, оно сохранило жизни не только сотням тысяч граждан США, но и миллионам японцев, которые могли бы погибнуть в ходе дальнейших боев и от голода.