Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 06:33

На церемонии 80-летия бомбардировки Хиросимы не назвали ее виновника

Гутерриш умолчал, что США виновны в сбросе атомной бомбы на Хиросиму

Фото: IMAGO/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании к 80-й годовщине трагедии не назвал США как страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму, передает телеканал NHK. Его слова зачитала на церемонии памяти заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и премьер Японии Сигэру Исиба также избежали прямого упоминания Вашингтона.

В послании, озвученном на японском языке на памятной церемонии, Гутерриш подчеркнул, что 80 лет назад мир полностью изменился. Он посетовал, что человечество пересекло черту, откуда нет возврата.

После бомбардировки считалось, что Хиросиму восстановить невозможно. Однако у жителей Хиросимы получилось ее восстановить. Вы не город создали заново. Вы возродили надежду, — отмечается в послании.

Церемония в Хиросиме собрала японских политиков, послов и представителей из 120 стран и регионов. На ней побывали выжившие при бомбардировке («хибакуся») и их семьи. По данным властей, за день памятное место посетили 55 тысяч человек.

Ранее в США назвали ядерный удар по японским городам «спасением сотен тысяч жизней». Автор колонки в газете The New York Times отметил, что это решение было правильным. По его мнению, оно сохранило жизни не только сотням тысяч граждан США, но и миллионам японцев, которые могли бы погибнуть в ходе дальнейших боев и от голода.

Япония
США
ООН
Хиросима
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Гагаузия не собирается повиноваться Молдавии
Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты
Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии
Один город в Японии захлестнули митинги из-за США
Военкор показал уникальные кадры штурмовой работы под Красноармейском
Российские военные за сутки сбили почти 250 украинских дронов
Пенсионерка лишилась машины и свыше 5 млн рублей после звонка аферистов
Как вести себя в метро, если упал на пути
Юный москвич крайне неудачно скатился по поручню в метро и попал на видео
Удар по Кожедубу, взрыв «Мираторга», БПЛА у пляжа: ВСУ атакуют РФ 6 августа
Ангелы показали будущее пережившей клиническую смерть женщине
Китаянка очнулась из комы после того, как поступила в университет
Отец и сын поймали огромных рыб и установили сразу два рекорда
Суд поставил крест на кладбище для военных на Украине
Китайские дипломаты набросились на Джонсона из-за одного решения
Пьяный мужчина в шлепках почти стал победителем на 8-километровом забеге
Названы причины, почему земляне до сих пор не встретили инопланетян
«Кувалда обрушится»: в США опасаются последствий решения Трампа по России
Раскрыто место упокоения потомка Трубецких и Голицыных
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.