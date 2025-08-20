Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 18:49

В ГД раскрыли, кто может представить Россию на переговорах с Украиной

Депутат Журова: Матвиенко и Володин могут представить РФ на саммите с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую делегацию на переговорах с Киевом в будущем могут представить председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявила депутат Светлана Журова. По ее словам, которые приводит Lenta.ru, что касается украинской стороны, то легитимность президента Украины Владимира Зеленского сейчас уступает легитимности Верховной рады.

Если дополнительно включать, например, парламентскую дипломатию, то это могут быть председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, — подчеркнула Журова.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом внес предложение повысить уровень глав делегаций на переговорах с Украиной. Как указал глава МИД РФ Сергей Лавров, это вписывается в инициативу о разговоре по политическому урегулированию. Речь идет об отдельном блоке, посвященном рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными и гуманитарными.

