21 августа 2025 в 00:33

Трамп перепутал две страны на букву «А»

Трамп перепутал Армению с Албанией при разговоре о конфликте с Азербайджаном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп допустил географическую ошибку во время беседы с журналистом Марком Левином. Обсуждая урегулирование конфликта с Азербайджаном, политик перепутал балканскую Албанию и кавказскую Армению.

Ошибочное высказывание было сделано в контексте обсуждения дипломатических усилий Трампа на посту главы Белого дома. В ходе интервью республиканец утверждал, что ему удалось разрешить многолетнее противостояние между Азербайджаном и Албанией, хотя в действительности конфликт происходил между Азербайджаном и Арменией.

Конфликт между Азербайджаном и Албанией длился 34–35 лет. Мне удалось его урегулировать, — указал Трамп.

При этом президент подробно описывал процесс переговоров с участием реальных лидеров закавказских республик. Как указали ряд американских СМИ, это создало парадоксальную ситуацию совмещения фактических ошибок и верных деталей.

Ранее сообщалось, что Трампа готовы принять в Крыму, где он сможет оценить красоту полуострова. Политик отреагировал, назвав полуостров очень красивым, однако оговорился, заявив, что он находится в океане. Президент указал на невозможность возвращения региона Киеву.

Дональд Трамп
оговорки
Армения
Албания
