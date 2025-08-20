Приспособилась делать пирожки из рисовой бумаги! Начинка из творога и сыра

Приспособилась делать пирожки из рисовой бумаги! Теперь это любимый рецепт для похудения! Легкие и хрустящие пирожки с нежной творожной начинкой — идеальный вариант полезного перекуса! Рисовая бумага создает хрустящую корочку без лишнего масла, а сочная начинка с зеленым луком и сыром порадует насыщенным вкусом. Отличная альтернатива традиционным жареным пирожкам для тех, кто следит за питанием!

Ингредиенты

Творог в брикете — 2 упаковки (360 г)

Твёрдый сыр — 150 г

Зелёный лук — пучок

Специи — по вкусу

Яйца — 3 шт.

Рисовая бумага — 10 листов

Кунжут — для посыпки

Приготовление

Разомните творог вилкой, добавьте натертый сыр, мелко нарезанный зеленый лук и специи по вкусу, тщательно перемешайте. В отдельной миске взбейте яйца. Каждый лист рисовой бумаги быстро обмакните в яйцо, выложите 1-2 столовые ложки творожной начинки и аккуратно заверните конвертиком. Разогрейте сухую антипригарную сковороду, выложите пирожки швом вниз и обжаривайте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и хрустящей корочки. Готовые пирожки посыпьте кунжутом и подавайте теплыми.

