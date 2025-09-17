Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 06:32

Этот завтрак не отнимет больше 10 минут: творожно-сырная лепешка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-сырная лепешка на сковороде — идеальный завтрак для тех, у кого нет времени стоять у плиты, но хочется чего-то вкусного и полезного. Эта лепешка получается с корочкой и нежной начинкой с легкими ароматом зелени.

Рецепт: смешайте 200 г творога, 100 г тертого сыра (сулугуни или чеддер), 1 яйцо, 3 ст. л. муки, щепотку соли и мелко нарезанный укроп. Сформируйте лепешку толщиной 1,5–2 см и обжарьте на сковороде с обеих сторон на среднем огне под крышкой по 4–5 минут до золотистого цвета.

Секрет сочности — не давать лепешке пересушиться, поэтому важно готовить ее под крышкой. Ешьте горячей. Этот завтрак зарядит энергией на весь день и не отнимет больше 10 минут. Стоит попробовать один раз, и он окажется в любимчиках.

Ранее был назван рецепт творожников, которые получаются с первого раза: они не растекаются и не сырые внутри.

творог
лепешки
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
