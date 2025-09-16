Печенье из пачки творога: готовим треугольники с сахаром на раз-два

Это печенье готовится на раз-два из небольшой пачки творога. За несколько минут на вашем столе появятся треугольники с сахаром с мягкой текстурой внутри и хрустящей карамельной корочкой снаружи.

Рецепт: разомните 200 г творога вилкой, добавьте 150 г размягченного сливочного масла, 200 г муки, щепотку соли и ванилин. Замесите тесто, раскатайте его в пласт толщиной 5 мм, нарежьте на треугольники. Обмакните каждую заготовку в сахар с двух сторон, выложите на противень и выпекайте 20–25 минут при 180°C до золотистого цвета.

Секрет идеального печенья — не пересушить его в духовке, чтобы внутри оно осталось мягким. Подавайте его к чаю или кофе — это печенье никогда не подводит, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю.

