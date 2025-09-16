Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 20:28

Печенье из пачки творога: готовим треугольники с сахаром на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это печенье готовится на раз-два из небольшой пачки творога. За несколько минут на вашем столе появятся треугольники с сахаром с мягкой текстурой внутри и хрустящей карамельной корочкой снаружи.

Рецепт: разомните 200 г творога вилкой, добавьте 150 г размягченного сливочного масла, 200 г муки, щепотку соли и ванилин. Замесите тесто, раскатайте его в пласт толщиной 5 мм, нарежьте на треугольники. Обмакните каждую заготовку в сахар с двух сторон, выложите на противень и выпекайте 20–25 минут при 180°C до золотистого цвета.

Секрет идеального печенья — не пересушить его в духовке, чтобы внутри оно осталось мягким. Подавайте его к чаю или кофе — это печенье никогда не подводит, когда нужно быстро приготовить что-то к чаю.

Ранее стало известно, как приготовить печенье с яблочной начинкой, которая не вытекает.

печенье
рецепты
творог
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.