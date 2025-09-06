Круче, чем пирожки: печенье с яблочной начинкой, которая не вытекает

По этому рецепту у вас получится печенье с сочной яблочной начинкой, которая не вытекает. Круче, чем пирожки!

Секрет кроется в правильной подготовке начинки: натрите 2 яблока на крупной терке, обжарьте на сухой сковороде 5–7 минут до испарения сока, добавьте 1 ст. л. сахара и щепотку корицы. Полностью остудите — это предотвратит вытекание. Для теста разотрите 150 г размягченного сливочного масла с 100 г сахара, добавьте 1 яйцо, 250 г муки и разрыхлитель. Заверните чайную ложку начинки в шарики теста, тщательно защипнув края. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Приготовленные таким образом печенья получаются с хрустящей внешней корочкой и нежной сочной начинкой внутри, которая не вытекает благодаря предварительной термообработке яблок. Это идеальный десерт к чаю, который оценят и взрослые, и дети.

