17 сентября 2025 в 10:15

Россиянам рассказали, какое время суток наиболее опасно для жизни

Врач Мясников: в предутренние часы чаще всего возможны инфаркты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предутренние часы являются самыми опасными для жизни человека, заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач Александр Мясников. По его словам, именно в это время чаще всего происходят инфаркты.

Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика, — сказал Мясников.

Ранее врач заявил, что регулярная физическая активность является наиболее эффективным средством для продления жизни. Он отметил, что движение способно предотвратить развитие многих заболеваний и значительно улучшить качество жизни. Для поддержания здоровья необязательно заниматься профессиональным спортом — достаточно регулярной ходьбы и простых упражнений, подчеркнул Мясников.

До этого врач сообщил, что генетика играет ключевую роль в определении продолжительности жизни человека, являясь фундаментальным фактором здоровья. Он считает, что если в семье кто-то дожил до ста лет, то вероятность повторить этот рекорд увеличивается в 17 раз. При этом Мясников заявил, что в случае с жителями горной местности горный ландшафт сам по себе не является причиной долголетия.

Россия
врачи
Александр Мясников
инфаркты
