17 сентября 2025 в 09:57

Московский суд запретил продажу жирафа

Тверской суд в Москве запретил продажу жирафа в частные руки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тверской суд в Москве запретил продажу жирафа в частные руки, сообщил Telegram-канал Baza. На сайте, посвященном экзотическим животным, было опубликовано соответствующее объявление.

Как отметил канал, прокуратура посчитала публикацию нарушающей закон, так как жирафы входят в список млекопитающих, которые нельзя содержать дома. Судья поддержал иск, после чего объявление было удалено.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить ответственность за выпас скота на дорогах и неогороженных участках. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая после доработки может быть направлена в Госдуму. Если поправки примут, штрафы для должностных лиц вырастут с 500–1000 до 2500–5000 рублей, для компаний — до 10–20 тыс. рублей.

До этого женщина выбросила кота с четвертого этажа дома в подмосковном селе Лайково, расположенном в Одинцовском районе. В правоохранительные органы поступило заявление о жестоком обращении с животным. В данный момент полицейские устанавливают личность женщины. Пострадавшего кота прохожие отвезли в ветеринарную клинику.

Россия
Москва
животные
продажи
суды
