Диета при диарее: что есть, чтобы быстро выздороветь

Расстройство кишечника — состояние, которое способно нарушить все планы и значительно ухудшить самочувствие. В такой момент главный вопрос, который мучает любого человека: что делать при диарее? Помимо очевидных мер, ключевую роль в выздоровлении играет правильное питание.

Грамотно составленная диета при диарее — это не просто вспомогательный инструмент, а полноценное лекарство. Она помогает остановить потерю жидкости и питательных веществ, снижает нагрузку на воспаленный кишечник и создает условия для его восстановления. Эта статья подробно расскажет, как построить свое меню, чтобы максимально быстро встать на ноги, и даст ответы на вопросы, что делать при диарее у взрослых, детей и даже во время беременности.

Принципы питания: щадим желудок и восполняем потери

Основная цель питания во время острого расстройства — не навредить. Кишечник воспален, его стенки раздражены, а потому пища должна быть максимально легкоусвояемой. Главные правила диеты при расстройстве ЖКТ можно сформулировать в несколько пунктов:

Борьба с обезвоживанием. Это правило номер один. С жидким стулом организм теряет огромное количество воды и электролитов. Эти потери необходимо постоянно восполнять. Пить нужно часто и маленькими глотками. Подойдет чистая кипяченая вода, специальные регидратационные растворы, несладкий компот из сухофруктов, слабый ромашковый чай. Холодные и газированные напитки исключены. Дробное питание. Ешьте пять-шесть раз в день небольшими порциями. Это позволит не перегружать пищеварительную систему и равномерно распределить нагрузку на нее. Щадящая консистенция. Вся пища должна быть мягкой, протертой, в виде пюре или суфле. Идеальны жидкие и полужидкие блюда: слизистые супы, разваренные каши. Температурный режим. Еда и напитки должны быть теплыми. Горячее и холодное дополнительно раздражает кишечник. Исключение раздражителей. Под строгим запретом все острое, соленое, кислое, жирное, жареное, а также любые продукты, вызывающие брожение и газообразование (капуста, бобовые, черный хлеб, свежая выпечка, сладости).

Следование этим принципам — основа быстрого восстановления. Диета при расстройстве ЖКТ у взрослых и детей строится на этих правилах, меняется лишь объем порций и некоторые специфические продукты.

Строгая диета: первые дни болезни (бананы, рис, яблочное пюре, тосты)

В самый острый период, когда симптомы выражены наиболее сильно, рацион максимально ограничен. Врачи часто рекомендуют следовать международному правилу BRAT — это аббревиатура от английских слов Bananas, Rice, Applesauce, Toast (Бананы, Рис, Яблочное пюре, Тосты). Эти продукты обладают закрепляющими свойствами и не раздражают кишечник.

Бананы. Это идеальный продукт в данной ситуации. Они мягкие, легко усваиваются и, что самое важное, богаты калием, который активно вымывается из организма при диарее. Банан помогает восстановить электролитный баланс и обладает обволакивающим действием.

Рис. Лучше всего белый рис, разваренный до слизистой консистенции. Рисовый отвар — известное народное средство, которое действует как природный сорбент и крепит. Он мягко обволакивает стенки кишечника, снимая раздражение.

Яблочное пюре. Яблоки в сыром виде запрещены, но печеные или в виде пюре без сахара — отличный вариант. Они содержат пектин — вещество, которое помогает связывать и выводить токсины, а также нормализует перистальтику.

Сухарики и тосты. Подсушенный белый хлеб или простые несладкие сухарики. Свежий хлеб вызывает брожение, а сухой гораздо лучше переносится и является источником углеводов.

Что еще можно включить в меню диеты при диарее в первые сутки.

Слизистые каши: овсяная на воде, гречневая (протертая).

Овощные протертые супы без зажарки.

Компот из сухофруктов (особенно из груш и черники), кисель из черники или черемухи. Кисель благодаря крахмалу обладает прекрасным обволакивающим действием.

Питание в этот период очень скромное, но именно оно позволяет дать кишечнику необходимую передышку.

Постепенное расширение рациона: что добавить после улучшения

Когда частота неприятных позывов сократится, а самочувствие улучшится, можно постепенно начинать расширять рацион. Делать это нужно осторожно, добавляя по одному новому продукту в день и наблюдая за реакцией организма.

На этом этапе к уже разрешенным продуктам можно добавить:

Постное мясо. Это должен быть источник белка для восстановления сил. Подойдет отварное или приготовленное на пару мясо курицы, индейки, кролика, телятина. Подавать его следует в виде суфле, тефтелей или фрикаделек.

Нежирная рыба. Треска, минтай, судак, приготовленные на пару или отварные и тщательно очищенные от костей.

Яйца. В виде парового омлета или сваренные всмятку (не более одной-двух штук в день).

Овощи. Только отварные и протертые в пюре: кабачок, тыква, морковь, картофель.

Кисломолочные продукты. Нежирный творог (в виде запеченной сырниковой запеканки), натуральный йогурт без добавок и сахара. Они помогают восстановить полезную микрофлору кишечника.

Печеные яблоки. Отличный десерт и источник витаминов.

Главное — помнить о принципах щажения. Все так же запрещены жирные бульоны, колбасы, копчености, консервы, свежие овощи и фрукты (кроме бананов), сдоба, конфеты, кофе и алкоголь.

Особые случаи: дети и беременные

Когда речь заходит о расстройстве кишечника, некоторые ситуации требуют повышенного внимания и особого подхода. Стандартные рекомендации могут быть скорректированы в зависимости от возраста, состояния здоровья и тяжести симптомов. Крайне важно понимать эти нюансы, чтобы не навредить и способствовать быстрому восстановлению.

Что делать при диарее у ребенка?

Организм ребенка, особенно грудного или младшего возраста, гораздо более уязвим. Основная опасность диареи у ребенка — стремительное развитие обезвоживания, которое может привести к серьезным последствиям. Поэтому действия родителей должны быть четкими и оперативными.

1. Главный приоритет: борьба с обезвоживанием

Первое и самое важное, что нужно делать, — это отпаивать ребенка. Но не простой водой, а специальными растворами для пероральной регидратации. Они содержат точный баланс солей, глюкозы и минералов, которые теряет организм.

Раствор нужно готовить строго по инструкции и предлагать ребенку маленькими порциями: по чайной ложке каждые 5–10 минут. Если дать сразу много жидкости, это может спровоцировать рвоту. Если специального порошка нет под рукой, можно временно использовать слабый компот из сухофруктов (без чернослива), рисовый отвар или просто подсоленную воду. Однако аптечный раствор является золотым стандартом.

2. Питание для грудных детей

Если малыш находится на грудном вскармливании, ни в коем случае не прекращайте кормить. Материнское молоко — это идеально сбалансированная жидкость и питание, которое содержит антитела, помогающие бороться с инфекцией. Кормите чаще, но, возможно, сократите время каждого кормления, чтобы не перегружать желудок.

Для детей-искусственников педиатр часто рекомендует на период болезни и восстановления перейти на низколактозную или безлактозную смесь, так как при кишечных расстройствах может временно снижаться выработка фермента, расщепляющего лактозу.

3. Питание для детей старшего возраста

Когда острый период позади и у ребенка появился аппетит, можно предложить ему щадящую пищу. Начинать нужно с маленьких порций. Идеально подойдут:

Слизистые рисовые или овсяные каши на воде, без масла.

Пюре из печеного яблока или банана.

Овощные пюре (из картофеля, кабачка, моркови).

Нежирный куриный бульон второй варки.

Сухарики из белого хлеба.

Кисель из черники или смородины.

Постепенно, по мере нормализации стула, можно вводить паровые тефтели из индейки или курицы, нежирный творог, паровой омлет. Молочные продукты, свежие овощи и фрукты, сладости возвращаются в рацион в последнюю очередь.

4. Когда бить тревогу?

Немедленно обращайтесь к врачу, если:

Ребенок очень вялый, сонливый, отказывается пить.

У него сухие губы и язык, плачет без слез, нет мочеиспускания более шести часов.

В стуле или рвотных массах есть примеси крови.

Диарея и рвота не прекращаются, несмотря на все принятые меры.

Повысилась температура, которая плохо сбивается.

Помните, что диета при расстройстве ЖКТ у детей — это лишь часть терапии. Определить истинную причину недуга и назначить корректное лечение может только специалист.

Что делать при диарее при беременности?

Беременность — особое состояние, при котором любое недомогание будущей матери может отразиться на ребенке. Поэтому вопрос, что делать при диарее при беременности, требует крайне ответственного подхода.

1. Первое правило: никакого самолечения

Многие лекарства, которые обычно используются при диарее, противопоказаны беременным. Поэтому первым шагом должен быть звонок врачу. Диарея может быть вызвана не только пищевым отравлением, но и гормональной перестройкой, нервным стрессом, а на поздних сроках она может быть предвестником родов. Только врач сможет определить причину и назначить безопасное лечение.

2. Обильное и правильное питье

Обезвоживание опасно для плода, так как может привести к нарушению кровоснабжения и даже спровоцировать угрозу прерывания беременности. Пить нужно часто и маленькими глотками. Подойдет чистая вода, морс, компот из сухофруктов, регидратационный раствор (после консультации с врачом). Кофе, крепкий чай, газированные напитки и кислые соки исключены.

3. Щадящая диета

Принципы питания те же, что и для всех: голодная пауза в первые несколько часов, затем строгая диета при диарее. В рацион можно включить:

Рисовый отвар и разваренную рисовую кашу на воде.

Печеные яблоки и бананы.

Подсушенный белый хлеб или галетное печенье.

Овощные супы-пюре.

Постепенно — отварное нежирное мясо или рыбу.

Главное — избегать продуктов, провоцирующих газообразование и брожение (капуста, бобовые, свежий хлеб, молоко).

4. Постельный режим и наблюдение

Беременной женщине необходим покой. Важно прислушиваться к своему состоянию и к активности малыша. При появлении любых тревожных симптомов (боли в животе, кровь в стуле, сильная слабость, уменьшение шевелений плода) нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Что делать при диарее и рвоте?

Сочетание этих двух симптомов говорит о сильной интоксикации организма и требует особой тактики.

1. Дать желудку отдых

В первые два — четыре часа после начала острого приступа не стоит пытаться что-либо съесть. Все силы организма должны быть направлены на борьбу с инфекцией, а не на переваривание пищи.

2. Грамотное отпаивание

Это самый сложный, но и самый важный этап. При рвоте нельзя пить много сразу. Нужно начинать с одной чайной ложки теплой жидкости каждые 5–10 минут. Если в течение 15–20 минут рвота не повторилась, можно увеличить порцию до двух ложек, а затем и до глотков. Предпочтение стоит отдать аптечным регидратационным растворам. Они лучше всего восстанавливают водно-солевой баланс.

3. Постепенное возвращение к еде

Только после того, как рвота полностью прекратится в течение нескольких часов, можно задуматься о еде. Начинать нужно с максимально простых и нейтральных продуктов из диеты BRAT: сухарик, глоток рисового отвара, чайная ложка бананового пюре. Если организм принял пищу, порции можно очень медленно увеличивать.

В заключение важно подчеркнуть, что, независимо от ситуации, диета при расстройстве ЖКТ у взрослых и детей является краеугольным камнем выздоровления. Она помогает организму очиститься, восстановить силы и нормализовать работу всех систем. Слушайте сигналы своего тела, не спешите и будьте здоровы.