Психолог объяснила, почему некоторые люди имитируют занятость на работе Психолог Амелина-Прилепская: низкая мотивация может привести к гостворкингу

Некоторые люди могут имитировать активную занятость на работе из-за низкой мотивации, заявила 360.ru психолог Валерия Амелина-Прилепская. Еще одной причиной так называемого гостворкинга может быть депрессия.

Иногда сотрудники просто теряют интерес к своей деятельности или сфере в целом, допустила Амелина-Прилепская. Их ценности могут не совпадать с политикой компании. Профессиональное выгорание также чревато гостворкингом. Также не исключено, что гостворкинг вызван страхом ошибок, заключила психолог.

Ранее психолог Кристина Мизерная заявила, что главная причина выгорания на работе заключается в отсутствии полноценного отдыха. По ее словам, пролистывание ленты в соцсетях или просмотр сериалов отвлекает, но не восстанавливает силы.