14 сентября 2025 в 11:28

Сытные пирожки с рыбой: готовим за копейки с консервами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сытные пирожки с рыбой можно приготовить за копейки с консервами. Это бюджетное и вкусное решение для сытного перекуса или основного блюда. По этому рецепту пирожки можно жарить или выпекать в духовке.

Для приготовления замесите простое дрожжевое тесто из 500 г муки, 250 мл теплого молока, 1 яйца, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. сухих дрожжей, щепотки соли и 50 г растопленного сливочного масла. Оставьте тесто на 1 час в теплом месте. Для начинки разомните вилкой 2 банки рыбных консервов (например, сайры или горбуши), добавьте 2 обжаренные луковицы, перец, зелень и 1 ст. л. лимонного сока. Сформируйте пирожки, обжарьте на сковороде до золотистой корочки или запеките в духовке при 180 °C 20–25 минут.

Подавайте горячими — они идеальны к обеду, к чаю или в дорогу! Вкус этих пирожков — это гармония нежного теста и ароматной рыбной начинки.

Ранее стало известно, как приготовить яблоки в кляре: как пончики, только вкуснее — хит любого чаепития.

пирожки
рецепты
выпечка
рыба
Дарья Иванова
Д. Иванова
