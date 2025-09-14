Празднование Дня города в Москве
Хит на завтрак. Скандинавский яблочный пирог. Не потратите много времени и нервов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скандинавский яблочный пирог — это воплощение северного уюта! Его нежная песочная основа, сочная яблочная начинка с пряностями и хрустящая крошка создают идеальный баланс текстуры и вкуса. Этот пирог пахнет корицей, кардамоном и домашним теплом.

Разомните 150 г размягченного сливочного масла с 150 г сахара. Добавьте 1 яйцо, щепотку соли, 1 ч. л. корицы и 0,5 ч. л. кардамона. Введите 250 г муки и замесите тесто. 2/3 теста распределите по форме с бортиками. Нарежьте 3 кислых яблока тонкими дольками, выложите на основу. Смешайте 50 г сахара с 1 ст. л. корицы, посыпьте яблоки. Оставшееся тесто раскрошите руками в крошку, равномерно распределите поверх начинки. Выпекайте 40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Почему этот пирог особенный

Скандинавы не скупятся на специи — корица и кардамон раскрывают яблочный вкус, а песочная текстура тает во рту. Подавайте пирог теплым со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого. Идеален к глёгу или чаю в дождливый день! Этот рецепт — доказательство, что простое может быть гениальным.

