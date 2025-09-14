Празднование Дня города в Москве
Советское яблочное пюре «Неженка». Подаю к блинчикам и кашам — это пюре должно быть в каждом доме!

Советское яблочное пюре «Неженка» — это вкус детства в каждой ложке! Нежная кремовая текстура, мягкая сладость и абсолютная простота делают этот десерт любимым поколениями. Секрет его бархатистости — в волшебном добавлении сгущенного молока.

Очистите и нарежьте 1 кг яблок (антоновка или белый налив). Варите в 100 мл воды до полного размягчения. Протрите через сито, чтобы получить однородную массу без кожицы. Добавьте 200 г сгущенного молока и тщательно перемешайте. Прогрейте на медленном огне 5–7 минут, но не кипятите. Разлейте горячее пюре по стерильным банкам и закатайте. Для полного раскрытия вкуса дайте пюре настояться 1-2 дня.

Почему это пюре особенное:

Сгущенка придает не только сладость, но и кремовую текстуру, смягчая яблочную кислоту. Это идеальный десерт для детей, намазка на тосты или основа для выпечки. Хранится в прохладном месте до 6 месяцев! Простота рецепта и ностальгический вкус объясняют его возвращение в современную кухню.

