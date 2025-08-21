Бой с Кличко, «Каменная башка», усадьба под Петербургом: как живет Валуев

Бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву исполнилось 52 года. За свои внушительные габариты он получил прозвища Русский Гигант и Зверь с Востока. Чем занимается Валуев после завершения карьеры, почему не состоялся его поединок против мэра Киева Виталия Кличко — в материале NEWS.ru.

Чем известен боксер Николай Валуев

Валуев родился 21 августа 1973 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В детстве он занимался баскетболом и легкой атлетикой. Николай выполнил норматив мастера спорта по метанию диска.

Валуев начал заниматься боксом в 1993 году. Первым тренером, а впоследствии менеджером и промоутером Николая стал Олег Шалаев. С 2000 года Валуева тренировал заслуженный тренер Армении Манвел Габриэлян. В 2004-м спортсмен подписал контракт с немецким промоутером Вильфридом Зауэрландом, занимался организацией поединков Валуева до конца его карьеры.

Невероятные габариты Николая (рост 213 см, размах рук — 216 см) приковывали к себе внимание зрителей в любом поединке.

В 2005 году россиянин победил Клиффорда Этьена и Ларри Дональда, а затем отобрал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) у Джона Руиса. Валуев также был сильнее крепких американцев Монте Барретта и Джамиля Маклайна.

В июне 2009 года он окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, защитив дипломную работу на тему «Психологическое состояние и активность мужчин и женщин, занимающихся боксом, на разных этапах подготовки».

Николай Валуев Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Как Валуев провел главный бой в карьере

В 2007-м Валуев уступил в поединке Руслану Чагаеву из Узбекистана и сложил с себя чемпионские полномочия. Через два года титул стал вакантным, и Зверь с Востока вернул пояс, вновь одолев Руиса.

20 декабря 2008 года Валуеву предстояла защита чемпионского пояса в поединке с американцем Эвандером Холифилдом. На тот момент сопернику россиянина было 46 лет, но он продолжал активно боксировать. Холифилд считался аутсайдером поединка и получил низкий гонорар — всего $700 тысяч. Валуев оказался сильнее соперника и защитил чемпионский пояс.

7 ноября 2009 года россиянин потерпел второе поражение в карьере — от британца Дэвида Хэя. Соперник победил судейским решением. В 2010 году Валуев завершил карьеру из-за доброкачественной опухоли головного мозга, на фоне которой у боксера развилась акромегалия. Это болезнь, характеризующаяся повышенной выработкой гормона роста. Врачи рекомендовали Валуеву прекратить занятия боксом из-за риска для здоровья и необходимости лечения.

«Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение. Не могу сказать, что ложился на операционный стол как герой. Делал это дважды, потому что в Германии лечение не закончили до конца. Российский профессор, который делал операцию, тоже не смог до конца вычистить опухоль, поскольку там проходят важные сосуды головного мозга. Это рулетка. Он принял правильное решение и не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию», — рассказал Валуев в программе «Он и Она».

Почему боксер Валуев не провел поединок с Кличко

18 февраля 2012 года чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко провел девятую защиту титула в Москве против немца Мануэля Чарра. Изначально предполагалось, что его оппонентом станет Валуев. Украинец вел переговоры с ним с 2010 года.

«Мы не договорились. Там были вещи, которые не предполагали моего дальнейшего продвижения в самостоятельном поле. То есть побеждает Кличко, я бы стал его рабом на много боев вперед. Меня это никак не мотивировало. Но я был готов пойти даже на это при условии, что его люди не будут лезть ко мне в тренировочный лагерь. Или за определенную сумму. Ни того ни другого я не получил», — рассказал Валуев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на сорванные переговоры, спортсмены тепло отзывались друг о друге. Виталий Кличко выступил с обращением к Русскому Гиганту, в котором тактично и вежливо принял его отказ. После событий 2014 года на Украине боксеры перестали общаться.

«Когда случился Майдан, я знал о его причинах и истинных корнях. И участие там Виталия поставило крест на моем желании с ним общаться, хотя и до этого мы плотно не общались», — сказал Валуев.

Что Валуев говорил о МОК и смене спортивного гражданства

В интервью NEWS.ru Валуев заявил, что Олимпиада 2024 года ему была интересна только с точки зрения организации соревнований. По его мнению, российские спортсмены должны сами решать, ехать ли на Игры под нейтральным флагом или нет.

«Большинство наших лучших олимпийцев не были допущены на Олимпиаду. Подавляющая часть атлетов, которые отправились в Париж (15 человек), — это, как правило, представители видов спорта, которых санкции коснулись меньше всего. Те же теннисисты как соревновались, так и продолжили соревноваться. Если у них есть желание с таким отношением Международного олимпийского комитета (МОК) к России участвовать в Играх в качестве нейтральных спортсменов, никто их не остановит. Это их выбор», — сказал Валуев.

Экс-чемпион мира осудил МОК за появление боксеров-трансгендеров (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) на Олимпиаде в Париже.

«По-человечески мне жаль тех девушек, которым пришлось встретиться с вчерашними мужчинами. У нас есть понятие „спортсмен“ и „спортсменка“, а теперь рождается новое — „олимпийская спортсмен“. Это все равно что открыть ящик Пандоры. Если говорить про хромосомы, то их наличие подразумевает неравенство. Основополагающий олимпийский принцип равенства не соблюдается. Мы с вами не заметили спортсменов с женскими хромосомами, выступающих в мужских соревнованиях. Если человек родился с аномалией или решил сменить пол, в том числе используя гормональную терапию, он должен соревноваться в отдельной Олимпиаде. Тогда это будет принцип равенства, которого сейчас нет», — добавил Валуев.

Он призвал заменить представителей МОК на людей, которые будут привержены принципам Олимпийской хартии. Валуев также высказывался о мирных переговорах с Украиной.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

«Окончание спецоперации на условиях, которые мы обозначали изначально. Невступление Украины в НАТО, демилитаризация и денацификация. Мы это повторяли миллион раз. Это три главных столпа. Еще один, четвертый, который идет в контексте, — возвращение к диалогу о государственном языке на Украине. Если бы ее русскоязычное население было ничтожным, это можно было бы упустить. Но делать это нельзя. Сегодня русский язык, на котором говорит и думает огромное количество людей, граждан Украины, подвергнут остракизму, причем на самом высоком государственном уровне», — сказал Валуев.

Бывший чемпион мира отметил, что уехавшие из России спортсмены могут получить второй шанс, если они искренне хотят принести пользу своей родине.

«На самом деле вопрос каждого индивидуален. Шанс есть у каждого. Вопрос только в том, искренен ли человек в своем стремлении использовать этот шанс на благо родины или он банальный приспособленец», — сказал Валуев.

Николай Валуев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Чем сейчас занимается боксер Валуев

После окончания боксерской карьеры Валуев пробовал себя в кино. В картине «Путь» он сыграл заключенного по кличке Зверь, а в фильме «Каменная башка» снялся в главной роли.

В 2011 году Валуев стал депутатом Госдумы. Он является первым заместителем комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. На телевидении Валуев вел программы «Спокойной ночи, малыши!» и «Форт Боярд». Он также работает комментатором на турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Что известно о личной жизни боксера Валуева

В молодости Валуев познакомился с будущей супругой Галиной. У них трое детей: дочь Ирина, сыновья Григорий и Сергей. В канун 50-летия бывший боксер стал гостем программы «Прямой эфир». Он рассказал, что вместе с Григорием живет в общежитии квартирного типа. Это многоквартирное здание с охраной, где в основном проживают депутаты Госдумы.

Старший сын Валуева был участником экстремального шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница!».

Остальные члены семьи Валуева живут в усадьбе под Санкт-Петербургом. На участке экс-боксера есть баня, купель и собственный водоем. В одном из кабинетов депутат хранит дорогие сердцу вещи, привезенные из путешествий: сувениры, шкуры и чучела животных.

