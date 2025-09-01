День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 12:00

Адвокат рассказала, за что теперь будут штрафовать россиян

Адвокат Яковлева: россиян будут штрафовать за передачу сим-карт третьим лицам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С 1 сентября россиянам грозит штраф за передачу сим-карт посторонним людям, рассказала агентству ПРАЙМ адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева. Купить ее для родственника не запрещается, а для друга или коллеги — теперь незаконно.

За передачу сим-карт третьим лицам предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для юридических лиц, — уточнила Яковлева.

Если гражданин ненадолго одолжит сим-карту третьему лицу для личного звонка, это не будет считаться нарушением. Также передача карты допускается для экстренного обращения в госорганы или службы спасения.

Ранее стало известно, что с 1 сентября операторы связи также будут обязаны маркировать звонки, инициированные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Информация о звонящем будет отображаться на экранах телефонов принимающих абонентов.

Также мобильные операторы будут обязаны приостанавливать возврат средств абонентам по запросу правоохранительных органов. Решение станут принимать при подозрении, что деньги получены преступным путем.

сим-карты
звонки
штрафы
запреты
