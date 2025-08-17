Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, кому будут блокировать деньги на сим-карте с 1 сентября

В России будут блокировать деньги на сим-карте по подозрению в преступлении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 сентября мобильные операторы будут обязаны приостанавливать возврат средств абонентам по запросу правоохранительных органов. Как сообщает РБК со ссылкой на экспертов, решение станут принимать при подозрении, что деньги получены преступным путем.

Основаниями для блокировки также могут стать: подозрения в финансировании терроризма, поступления от юрлиц с заблокированными счетами или операции, подпадающие под критерии Росфинмониторинга. При этом арест может быть наложен на конкретную сумму, если есть доказательства ее связи с незаконной деятельностью.

Эксперты отмечают, что новые требования коснутся не только операторов сотовой связи, но и всех организаций, осуществляющих денежные переводы. По их мнению, это расширит возможности правоохранительных органов в борьбе с отмыванием денег и финансированием экстремизма.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России могут появиться отдельные сим-карты для детей до 14 лет. По его словам, родители смогут по желанию подключать такие сим-карты, чтобы обеспечить расширенный контроль за интернет-трафиком детей.

