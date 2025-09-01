В КНДР представили фильм о подвигах корейских солдатов в Курской области

Центральное телевидение КНДР выпустило документальный фильм об участии солдат и офицеров Корейской народной армии (КНА) в освобождении Курской области, передает агентство Yonhap. Ленту впервые представили телезрителям 31 августа.

Отмечается, что в фильме показаны кадры боевых действий. Главное повествование картины строится вокруг истории двух молодых солдат — 20-летнего Юн Чжон Хека и 19-летнего У Ви Хека. Бойцы погибли в окружении, однако так и не сдались противнику.

Также в картине рассказано о письмах, которые северокорейский лидер Ким Чен Ын отправлял солдатам. Журналисты утверждают, что военнослужащих отправляли на фронт под покровом ночи в условиях секретности. Об этом свидетельствует тот факт, что бойцы не успели попрощаться с родственниками и для них не проводилось торжественной церемонии накануне переброски КНА в Курскую область.

Ранее Ким Чен Ын лично встретился с родственниками военнослужащих Северной Кореи, погибших в Курской области. Он выразил соболезнования семьям бойцов.