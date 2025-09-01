Оператор ВГТРК отправлен в Москву после ранения в курском приграничье

Оператор ВГТРК отправлен в Москву после ранения в курском приграничье Хинштейн: раненого оператора ВГТРК Солдатова транспортируют в Москву

Раненного в приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву вертолетом санавиации, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В столице пострадавший пройдет курс лечения и реабилитации.

Раненного в приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву. Вертолет санавиации вылетел в столицу, — говорится в сообщении.

Первую помощь оператору оказали российские военные. После этого его доставили в Курскую областную больницу. Позже корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд сообщал, что состояние Солдатова оценивается как тяжелое, но до операции он находился в сознании. По его словам, репортер потерял небольшое количество крови, так как ему вовремя оказали первую помощь.

Хинштейн отмечал, что Солдатова прооперировали и перевели в реанимацию. По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние оператора. Глава региона пояснил, что у Солдатова серьезно повреждена нога. Через некоторое время оператору предстоит второй этап «реконструирующей операции», уточнил врио губернатора. Солдатов находился под присмотром медиков Курской областной больницы и врачей федерального Центра медицины катастроф.