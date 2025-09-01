День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 12:28

Оператор ВГТРК отправлен в Москву после ранения в курском приграничье

Хинштейн: раненого оператора ВГТРК Солдатова транспортируют в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раненного в приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву вертолетом санавиации, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В столице пострадавший пройдет курс лечения и реабилитации.

Раненного в приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют в Москву. Вертолет санавиации вылетел в столицу, — говорится в сообщении.

Первую помощь оператору оказали российские военные. После этого его доставили в Курскую областную больницу. Позже корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд сообщал, что состояние Солдатова оценивается как тяжелое, но до операции он находился в сознании. По его словам, репортер потерял небольшое количество крови, так как ему вовремя оказали первую помощь.

Хинштейн отмечал, что Солдатова прооперировали и перевели в реанимацию. По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние оператора. Глава региона пояснил, что у Солдатова серьезно повреждена нога. Через некоторое время оператору предстоит второй этап «реконструирующей операции», уточнил врио губернатора. Солдатов находился под присмотром медиков Курской областной больницы и врачей федерального Центра медицины катастроф.

атаки ВСУ
раненые
ранения
Курская область
Александр Хинштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина подрался с сыном и узнал, что дети рождены не от него
Россиянам назвали главный фактор, влияющий на долголетие
Появились детали атаки на российское консульство в Сиднее
Гости музыкального фестиваля в Москве получили необычный подарок
В Приморском крае пошел ко дну прогулочный катер
СБУ не смогла подтвердить российский след в громком убийстве
«Многополярность наступила»: профессор о фото Путина с главами стран ШОС
Франции предрекли мятежи и бунты из-за политики Макрона
Эрдоган дал оценку отношениям с Москвой
В КНДР представили фильм о подвигах корейских солдатов в Курской области
Украинец Забарный впервые рассказал об отношениях с Сафоновым в «ПСЖ»
Эксперты раскрыли причину отказа от четырехдневки в России
Президент России оценил интерес к «Интервидению»
Подросток получил огнестрельное ранение на спортплощадке
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ
Печник едва не подорвался в доме советского генерала авиации
Названа главная причина резкого обрушения рейтинга Макрона
Юрист ответил, будут ли штрафовать россиян за будки для бездомных собак
Россию сделали крайней из-за проблем с самолетом главы ЕК
Королевская семья Британии: новости, названы организаторы убийства Дианы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.