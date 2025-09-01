За лето площадь крупнейшего на планете айсберга сократилась на треть

За три летних месяца крупнейший айсберг планеты А23а лишился 36% площади, передает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института. По словам ученых, от глыбы одновременно откололись три массивных куска.

Крупнейший в мире айсберг А23а за лето потерял около 1000 квадратных километров и раскололся на части. От гигантского айсберга одновременно откололись сразу три огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров, — сообщили ученые.

В начале июня площадь айсберга была сопоставима с территорией Москвы, а сейчас приблизилась к размерам Санкт-Петербурга. По данным ученых, айсберг дрейфует примерно в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия.

Ранее необычный айсберг черного цвета заметили в водах Северной Атлантики у побережья Канады. Очевидцем редкого явления стал 64-летний рыбак Халлур Антониуссен, находившийся на борту рыболовецкого траулера. По оценке ученых, темный оттенок льда может быть связан либо со смешением ледника с обломками, либо с попаданием в него сажи после извержения вулкана или падения метеорита.