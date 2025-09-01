День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 13:41

Южная Корея пошла на неожиданный шаг в отношении КНДР

Южная Корея отключила пропагандистское вещание на границе с КНДР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Южная Корея отключила пропагандистское вещание радиостанции «Голос свободы» на границе с КНДР, которая последние 15 лет транслировала новости и популярную музыку из громкоговорителей, передает Yonhap. По его данным, такое решение следует расценивать как примирительный жест Сеула, так как южнокорейский президент Ли Чжэ Мен пообещал восстановить связи между сторонами и возобновить диалог с Пхеньяном.

Министерство обороны прекратило вещание «Голоса свободы» в рамках усилий по снижению межкорейской военной напряженности, — сообщило агентство.

Тем временем заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Е Чжон заявила, что отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата, страна больше не рассматривается Пхеньяном в рамках концепции «одного народа». Действия южнокорейских властей — лишь попытка исправить собственные ошибки, уверена она.

Ранее в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио обсудили планы полностью избавить КНДР от ядерного оружия. Сеул и Вашингтон также будут поддерживать совместную обороноспособность.

