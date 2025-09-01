День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 11:33

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Курилах

Ми-8 Ми-8 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на курильском острове Итуруп, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Сахалинской области. Отмечается, что инцидент произошел еще 29 августа, специальная комиссия разбирается в причинах случившегося.

В происшествии никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась, — сказала собеседница агентства.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после жесткой посадки легкомоторного самолета в Тамбовской области. Ведомство расследует возможные нарушения правил безопасности.

Согласно версии следствия, утром 30 августа 2025 года легкомоторный самолет, выполнявший обработку сельскохозяйственных угодий под управлением пилота 1964 года рождения, совершил аварийную посадку. В результате происшествия пилот скончался на месте.

До этого поступала информация об инциденте с учебным самолетом Diamond DA42 в Ульяновской области, у которого во время полета отлетело шасси. На борту находились инструктор и курсант училища гражданской авиации. Самолет успешно посадили на землю после выработки топлива.

экстренная посадка
аварии
МЧС
вертолеты
итуруп
Сахалинская область
