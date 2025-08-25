Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 09:20

Стало известно, почему туристы пропали во время похода на Итурупе

Потерявшаяся в походе на Итурупе группа повернула не в ту сторону из-за тумана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девять женщин и гид-инструктор потерялись во время похода на Итурупе, так как повернули не в ту сторону из-за сильнейшего тумана, передает Telegram-канал Baza. Ситуацию с погодой можно увидеть на опубликованных в Сети кадрах. По информации канала, шел дождь и поднялся ветер, поэтому туристы не могли зажечь костер. Когда группа вышла к горячим источникам, погода прояснилась — там их и обнаружили.

Сейчас все находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации. Поход не был зарегистрирован в МЧС, поэтому точный маршрут спасателям был неизвестен.

Ранее глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин заявил, что спасатели обнаружили туристическую группу, которая потерялась в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. По данным пресс-службы МЧС России, медицинская помощь туристам не требуется. Все участники группы чувствуют себя удовлетворительно.

Туристы совершали восхождение на вулкан Баранского, но перестали выходить на связь поздно вечером 23 августа. Проводник, который их встречал на маршруте, заявил, что туристы не пришли на точку сбора.

