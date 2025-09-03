Всплыла информация о славянках в деле Эпштейна

Женщины из славянских стран были среди жертв международной сети торговли людьми американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в соцсети Х. По ее словам, информация стала известна после новых показаний пострадавших.
Сеть Эпштейна была описана как международная сеть торговли людьми всем присутствовавшим членам Конгресса (как демократам, так и республиканцам), и она также занималась торговлей женщинами из славянских стран, иммиграционным мошенничеством и т. д. Многие из этих женщин молчали из-за страха возмездия, — написала Луна.
Конгрессвумен уточнила, что в деле фигурируют более 33 000 документов, в которых указаны имена. По словам жертв, необходимо проследить финансовые потоки — речь идет о тщательно организованной схеме с подставными компаниями и другими структурами. Также предстоит выяснить, как именно через Deutsche Bank перемещались средства.
Ранее комитет по надзору Палаты представителей США запросил у распорядителей наследства Эпштейна альбом к его 50-летию. По данным СМИ, его составила Гислейн Максвелл, а внутри якобы есть фривольный рисунок женщины, сделанный президентом Дональдом Трампом. Американский лидер назвал это подделкой и подал в суд за клевету.