03 сентября 2025 в 15:47

Всплыла информация о славянках в деле Эпштейна

Конгрессвумен Луна заявила, что среди жертв Эпштейна были славянки

Джеффри Эпштейн (в центре) Джеффри Эпштейн (в центре) Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Женщины из славянских стран были среди жертв международной сети торговли людьми американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в соцсети Х. По ее словам, информация стала известна после новых показаний пострадавших.

Сеть Эпштейна была описана как международная сеть торговли людьми всем присутствовавшим членам Конгресса (как демократам, так и республиканцам), и она также занималась торговлей женщинами из славянских стран, иммиграционным мошенничеством и т. д. Многие из этих женщин молчали из-за страха возмездия, — написала Луна.

Конгрессвумен уточнила, что в деле фигурируют более 33 000 документов, в которых указаны имена. По словам жертв, необходимо проследить финансовые потоки — речь идет о тщательно организованной схеме с подставными компаниями и другими структурами. Также предстоит выяснить, как именно через Deutsche Bank перемещались средства.

Ранее комитет по надзору Палаты представителей США запросил у распорядителей наследства Эпштейна альбом к его 50-летию. По данным СМИ, его составила Гислейн Максвелл, а внутри якобы есть фривольный рисунок женщины, сделанный президентом Дональдом Трампом. Американский лидер назвал это подделкой и подал в суд за клевету.

славяне
Джеффри Эпштейн
торговля людьми
США
жертвы
