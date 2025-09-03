Всплыла информация о славянках в деле Эпштейна Конгрессвумен Луна заявила, что среди жертв Эпштейна были славянки

Женщины из славянских стран были среди жертв международной сети торговли людьми американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в соцсети Х. По ее словам, информация стала известна после новых показаний пострадавших.

Сеть Эпштейна была описана как международная сеть торговли людьми всем присутствовавшим членам Конгресса (как демократам, так и республиканцам), и она также занималась торговлей женщинами из славянских стран, иммиграционным мошенничеством и т. д. Многие из этих женщин молчали из-за страха возмездия, — написала Луна.

Конгрессвумен уточнила, что в деле фигурируют более 33 000 документов, в которых указаны имена. По словам жертв, необходимо проследить финансовые потоки — речь идет о тщательно организованной схеме с подставными компаниями и другими структурами. Также предстоит выяснить, как именно через Deutsche Bank перемещались средства.

Ранее комитет по надзору Палаты представителей США запросил у распорядителей наследства Эпштейна альбом к его 50-летию. По данным СМИ, его составила Гислейн Максвелл, а внутри якобы есть фривольный рисунок женщины, сделанный президентом Дональдом Трампом. Американский лидер назвал это подделкой и подал в суд за клевету.