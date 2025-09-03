Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 16:00

Суд избрал меру пресечения россиянину, отобравшему у ребенка 1 млн рублей

СК: отобравшего у ребенка на улице более 1 млн рублей новосибирца арестовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новосибирца, напавшего на 12-летнего мальчика и отобравшего у него более 1 млн рублей, отправили в следственный изолятор по решению суда, передает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области. Срок меры составит месяц. Нападение было совершено 8 августа. Мужчина является фигурантом дела о разбое.

Мужчине, обвиняемому в разбойном нападении на малолетнего, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком один месяц шесть дней, — сказано в сообщении.

Ранее в Москве мужчина ограбил московский ПВЗ, угрожая 17-летней сотруднице ножом. Злоумышленник запер дверь в помещение и заставил девушку пройти в зону хранения товаров. Там он отобрал у нее кольцо, а также украшения, заказанные клиентами.

До этого в Кирове группа пенсионерок организованно похитила товары из супермаркета. Пожилые женщины, отвлекая внимание сотрудников рассматриванием резиновых тапочек, незаметно вынесли несколько бутылок водки. Камеры зафиксировали, как пенсионерки поочередно подходили к алкогольной витрине, быстро прятали бутылки в сумки и покидали торговый зал. Также женщины присвоили сливочное масло, сыр и мясную продукцию.

СИЗО
Новосибирск
суды
дети
