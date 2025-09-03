Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025

Житель Новосибирска напал на школьника и похитил у него 1 млн рублей

В Новосибирске мужчина ограбил 12-летнего ребенка, похитив у него сумку с 1 млн рублей. Преступника задержали, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, днем 8 августа 2025 года на улице Татьяны Снежиной в городе Новосибирске мужчина, угрожая применением насилия, совершил разбойное нападение на 12-летнего подростка и похитил у него сумку с денежными средствами, — говорится в сообщении СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее в Москве мужчина ограбил московский ПВЗ, угрожая 17-летней сотруднице ножом. Злоумышленник запер дверь в помещение и заставил девушку пройти в зону хранения товаров. Там он отобрал у нее кольцо, а также украшения, заказанные клиентами.

До этого в Санкт-Петербурге неизвестный похитил у менеджера портфель с 11 млн рублей. Злоумышленник выхватил у потерпевшего сумку, после чего скрылся на автомобиле марки Mercedes.

Также сообщалось об ограблении нападающего ПАОК и сборной России Федора Чалова на пляже Миконьятика в Греции. Арендованный спортсменом автомобиль взломали и забрали сумку с €200 (18 тысяч рублей) и документами. Он написал заявление в полицию.

