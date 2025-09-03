Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 15:55

Диетолог объяснила, почему не стоит есть на ночь

Диетолог Панова: прием пищи на ночь ухудшает качество сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прием пищи на ночь ухудшает качество сна, предупредила нутрициолог и диетолог Ольга Панова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что перекусы перед сном дают большую нагрузку на организм, который уже запустил процессы замедления метаболизма.

Организму тяжело, потому что у него процессы замедления метаболизма уже запущены, а тут мы даем еще большую нагрузку. То есть мы ему расслабиться не даем. Качественного сна после приема жирной и тяжелой пищи на ночь обычно не бывает, — пояснила нутрициолог.

Специалист обратила внимание, что, если упустить часы выработки мелатонина, организм не сможет восстановиться. При этом, по ее словам, важно прислушиваться к себе.

Самое главное для каждого человека — слушать себя и прислушиваться к себе. У нас примерно с 22:00 начинает вырабатываться мелатонин, и, соответственно, если мы это пропускаем, то спать мы будем хуже. Наша задача не перегружать едой организм в это время, а дать ему легкости для восстановления, —добавила диетолог.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, что повышенная сонливость днем и ночные пробуждения для посещения туалета могут быть признаками апноэ во сне. Также тревожным симптомом является повышение артериального давления по утрам.

