Эту кашу съедят даже привереды: шоколадная манка — не отличить от десерта

Шоколадная манная каша — гениальный способ накормить полезным завтраком даже самых привередливых едоков. Блюдо обладает нежной текстурой, насыщенным вкусом шоколада с легкой сладостью, напоминает десерт, а не кашу.

Польза такого завтрака огромна: манная крупа мягко обволакивает желудок, защищая слизистую, легко усваивается и дает быстрые углеводы для энергии. Какао-порошок богат магнием и железом, которые укрепляют нервную систему и улучшают кровообращение.

Для приготовления вскипятите 500 мл молока, тонкой струйкой всыпьте 4 ст. л. манной крупы, постоянно помешивая. Варите 3–4 минуты, затем добавьте 2 ч. л. какао-порошка, 1 ст. л. сахара или меда и щепотку соли. Проварите еще 2 минуты, снимите с огня и добавьте кусочек сливочного масла. Дайте настояться под крышкой 5 минут — каша загустеет и раскроет аромат.

Такой завтрак дарит силы и хорошее настроение с самого утра! Эту кашу съедят даже привереды. Ее не отличить от десерта!

