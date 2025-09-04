В МИД РФ раскрыли, как изменится система международных отношениий

Архитектура международных отношений эволюционирует естественно, ей не нужна искусственная альтернатива, заявила корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эта система изменится, став более гибкой и отвечающий интересам мирового большинства.

Речь идет не о создании альтернативной архитектуры международных отношений, а ее естественной эволюции в сторону многополярности, гибкости, учета национальной региональной специфики стран. Россия давно развивает многосторонние форматы сотрудничества с разными государствами в разных регионах. У нас были элементы подобных форматов и с западными странами, пока они сами их не свернули, — заявила Захарова.

Для России работа по созданию и развитию многосторонних форматов — это самоценное направление, отметила дипломат. Она добавила, что последние годы этот процесс ускорился, стал более заметным, поскольку страны мирового большинства, в отличии от Запада, настроены на активное сотрудничество.

Россия выступает за адаптацию общемировых многосторонних институтов к многополярным реалиям 21-го века. Я думаю, что главное, когда мы даем оценку существующим форматам и организациям — в том, смогут ли они встать на службу человечеству и человеку, а не только отдельной группе государств или какой-то одной идее, — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что информация насчет посадки самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии по бумажным картам из-за якобы гибридной атаки Кремля «отдает отчаянием». Она отметила, что эта новость является «вбросом».