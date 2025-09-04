Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 07:28

В МИД РФ раскрыли, как изменится система международных отношениий

Мария Захарова: международные отношения эволюционируют в сторону многополярности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Архитектура международных отношений эволюционирует естественно, ей не нужна искусственная альтернатива, заявила корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, эта система изменится, став более гибкой и отвечающий интересам мирового большинства.

Речь идет не о создании альтернативной архитектуры международных отношений, а ее естественной эволюции в сторону многополярности, гибкости, учета национальной региональной специфики стран. Россия давно развивает многосторонние форматы сотрудничества с разными государствами в разных регионах. У нас были элементы подобных форматов и с западными странами, пока они сами их не свернули, — заявила Захарова.

Для России работа по созданию и развитию многосторонних форматов — это самоценное направление, отметила дипломат. Она добавила, что последние годы этот процесс ускорился, стал более заметным, поскольку страны мирового большинства, в отличии от Запада, настроены на активное сотрудничество.

Россия выступает за адаптацию общемировых многосторонних институтов к многополярным реалиям 21-го века. Я думаю, что главное, когда мы даем оценку существующим форматам и организациям — в том, смогут ли они встать на службу человечеству и человеку, а не только отдельной группе государств или какой-то одной идее, — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что информация насчет посадки самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии по бумажным картам из-за якобы гибридной атаки Кремля «отдает отчаянием». Она отметила, что эта новость является «вбросом».

МИД РФ
Мария Захарова
международные отношения
многополярность
Михаил Розен
М. Розен
