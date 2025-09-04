Кабачковые гнезда с яйцом — завтрак за 10 минут! Просто и очень вкусно

Кабачковые гнезда с яйцом — завтрак за 10 минут! Просто и очень вкусно

Если вы устали от обычных яичниц и хотите чего-то нового и вкусного, попробуйте приготовить кабачковые гнезда с яйцом. Это простое, полезное и очень быстрое блюдо, которое не отнимет у вас много времени утром.

Натрите 1 средний кабачок (лучше брать молодой и кожицу не снимать), посолите его и отложите на 5–10 минут. Лишнюю влагу советуем отжать. Вбейте прямо в емкость с кабачком 1 яйцо. Всыпьте туда же 2 ст. л. муки, посолите, поперчите, перемешайте.

Жарить советуем на антипригарной сковородке. Кладите массу небольшими частями. Гнезда будем формировать прямо ложкой: придавите кабачки, чтобы серединка была ниже, чем бортики. Жарьте на средней мощности плиты 2–3 минуты. Нужно, чтобы дно поджарилось, но не подгорело. В серединку будем вбивать яйцо. Его тоже советуем слегка поперчить и посолить. Осталось накрыть все крышкой, чтобы белок схватился. В конце можно посыпать все тертым сыром, лучше твердым — например, пармезаном. Подавайте со свежей зеленью.

Совет: для хрустящей корочки добавьте в тесто 1 ст. л. кукурузной муки.

Читайте также: пышный омлет «Пуляр» — завтрак по-французски.