Раскрыта огромная сумма задолженности звездного экс-мужа Пелагеи

Олимпийский чемпион и игрок хоккейного клуба «Авангард» Иван Телегин оказался должен почти 72 млн рублей, которые судебные приставы взыскивают в принудительном порядке, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Часть этой суммы предназначена его бывшей супруге, заслуженной артистке России Пелагее.

По данным агентства, исполнительные производства связаны с решениями Никулинского суда Москвы и Одинцовского городского суда. Они касаются раздела совместно нажитого имущества после развода спортсмена и певицы. Общий размер долга превысил 71,6 млн рублей.

Ранее судебные приставы не смогли взыскать задолженность по коммунальным услугам с заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева. Общая сумма неоплаченных счетов за газ, тепло и электроэнергию превысила 21 тыс. рублей. Материалы производства поступили от мирового судьи в Астрахани, где было зафиксировано нарушение сроков оплаты коммуналки артистом. Однако исполнительное дело было закрыто из-за невозможности установить местонахождение Дюжева и его имущества.