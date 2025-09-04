Россиянин загремел в психбольницу за попытку отравить работников ОПК Жителя Ярославля поместили в психбольницу за попытку отравить работников ОПК

Жителя Ярославля, обвиняемого в попытке отравить работников оборонного предприятия, поместили в психиатрический стационар, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. По версии следствия, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

По решению суда обвиняемый из СИЗО помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, — заявила Козлова.

Мужчина собирался залить химикаты в вентиляцию автомобилей сотрудников предприятия. Речь шла о веществе, вызывающем ожоги дыхательных путей и возможную смерть. Его курировали через мессенджеры.

Ранее в Донецке задержали мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ. Изначально россиянин фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры для украинского куратора. После этого он получил задание подготовить схроны. При задержании преступника ФСБ изъяла из тайников электродетонаторы и механизм для дистанционного приведения СВУ в действие.