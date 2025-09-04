Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:07

Россиянин загремел в психбольницу за попытку отравить работников ОПК

Жителя Ярославля поместили в психбольницу за попытку отравить работников ОПК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Ярославля, обвиняемого в попытке отравить работников оборонного предприятия, поместили в психиатрический стационар, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. По версии следствия, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

По решению суда обвиняемый из СИЗО помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, — заявила Козлова.

Мужчина собирался залить химикаты в вентиляцию автомобилей сотрудников предприятия. Речь шла о веществе, вызывающем ожоги дыхательных путей и возможную смерть. Его курировали через мессенджеры.

Ранее в Донецке задержали мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ. Изначально россиянин фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры для украинского куратора. После этого он получил задание подготовить схроны. При задержании преступника ФСБ изъяла из тайников электродетонаторы и механизм для дистанционного приведения СВУ в действие.

психбольницы
отравления
ОПК
суды
Ярославская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда
«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову
В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Россиянам рассказали, кому хрен может быть опасен
Путин первым посетил музей памяти легендарных морпехов во Владивостоке
Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками
Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины
«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче
Спецборт Путина доставил тяжело больного ребенка в Москву
В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов
Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок
«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности
Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине
В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике
Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке
Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками
Стало известно о «кровавых» деньгах Киева для наемников
Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов
Путин отправился в дальневосточный филиал центра «Россия» на «Урагане»
Раскрыта огромная сумма задолженности звездного экс-мужа Пелагеи
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.