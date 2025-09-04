Представитель МИД России Мария Захарова выразила желание лично ознакомиться с бумажными картами, по которым, как утверждается, была осуществлена посадка самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии. Во время брифинга в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) дипломат напомнила, что причиной, по словам главы ЕК, стала якобы вызванная действиями РФ неисправность системы GPS.

Дипломат назвала распространенные в западных СМИ сведения о вмешательстве России в посадку самолета «ежедневным фейкометом», призванным пугать европейцев угрозой со стороны России. По ее мнению, такие заявления — это не просто паранойя, а расчетливая тактика, направленная на отвлечение внимания граждан ЕС от серьезных проблем внутри страны, включая резкое ухудшение социально-экономической ситуации.

Ранее поступила информация о том, что самолет, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, был вынужден совершить посадку без использования GPS. Отказ навигационной системы произошел во время попытки приземлиться в аэропорту Пловдива в Болгарии 31 августа. Сбои в работе связи фиксировались на всей территории аэропорта.

Глава Министерства внутренних дел Болгарии Даниэль Митов заявил, что сбой в электронной навигационной системе самолета председателя Еврокомиссии не был связан с кибератакой. Он отметил, что его ведомство быстро получило данные о возникшей проблеме и провело ее проверку.