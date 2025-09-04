Удары по Украине сегодня, 4 сентября: что известно, список пораженных целей

Вооруженные силы России сегодня ночью, 4 сентября, нанесли удар по объектам критической инфраструктуры ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были уничтожены?

Что известно об ударах по Украине 4 сентября

Российские военные в ночь на 4 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины с применением более 110 беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Одессе целями стали объекты топливно-логистической инфраструктуры. Поражены склады с электроникой двойного назначения и комплектующими для FPV-дронов на территории ООО „Укратлантик“. Атакован резервуарный парк бывшего НПЗ ЛУКОЙЛа. По предварительным данным, цистерны с топливом не повреждены, но выведены из строя насосы и автоматика, парк временно не функционирует. Кроме этого, поступают данные, что во время ночной атаки были уничтожены две зенитные системы», — отметил он.

Также 4 сентября был нанесен удар по подстанции «Лозовая районная» в Харьковской области, в результате которого зафиксировано повреждение силового трансформатора и элементов распределительного узла, пишет Telegram-канал «Донбасский партизан».

«Данная подстанция являлась узлом понижения напряжения с магистральной сети 150 кВ до распределительных 110/10 кВ, питавших не только городскую инфраструктуру, а также железнодорожный узел Лозовой, обеспечивавший переброску эшелонов с вооружением и топливом; склады материально-технического обеспечения ВСУ, включая ремонтные мощности; пункты управления и узлы связи, зависимые от стабильного энергоснабжения», — уточнили военкоры.

Удары с применением БПЛА «Герань-2» в ночь на 4 сентября были зафиксированы в Дружковке. Целями ВС РФ стали контрольно-наблюдательный пункт 12-й отдельной бригады спецназначения ВСУ и транспорт 100-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Украины, добавил «Донбасский партизан».

БПЛА «Герань-2» Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, всего в ночь на 4 сентября удары были нанесены по объектам ВСУ в Сумской, Херсонской, Харьковской, Полтавской и Одесской областях, а также в ДНР.

«Удары отличались широким охватом вдоль линии боевого соприкосновения с акцентом на северо-восточные (Сумы, Харьков) и южные (Одесса, Херсон) регионы. Массовые атаки „Гераней-2“ по Одессе позволяют говорить о системном уничтожении инфраструктуры, задействованной в снабжении фронта», — написал он в личном Telegram-канале.

В Минобороны РФ это не комментировали.

