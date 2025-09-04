Саммит ШОС — 2025
В Кемерове заложили капсулы с землей с мест сражений ВОВ

Памятник Воину-освободителю в мемориальном комплексе ‭«Героям-сибирякам» в Кемерово Памятник Воину-освободителю в мемориальном комплексе ‭«Героям-сибирякам» в Кемерово Фото: Данил Айкин/РИА Новости

В Кемерове в гражданскую часовню мемориала Воину-Освободителю поместили 15 капсул с землей с мест сражений Великой Отечественной войны, сообщает «Сiбдепо». В ходе мероприятия кадеты приняли присягу.

Клятву, которую дадут воспитанники и обучающиеся, станет их отправной точкой служения стране, — заявил губернатор региона Илья Середюк.

Капсулы с землей отправились в Кузбасс из разных регионов России: из Белгородской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, а также из Севастополя, Краснодарского края, Крыма. Кадеты отнесли капсулы в гражданскую часовню. После чего состоялось возложение цветов к мемориалу.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России осталось чуть более 10 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Он отметил, что общее число ветеранов, включая жителей блокадного Ленинграда, Севастополя, Сталинграда и тружеников тыла, составляет около 300 тысяч человек.

Россия
Кемерово
Кузбасс
мемориалы
