04 сентября 2025 в 08:33

Украинские военные попытались закрепиться у разрушенного Антоновского моста

Сальдо заявил о пресечении попыток ВСУ закрепиться у Антоновского моста

ВС Украины ВС Украины Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины попытались построить укрепления и закрепиться на правобережной части у проходящего через Днепр разрушенного Антоновского моста, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, действия противника пресекаются. Сальдо подчеркнул, что ВСУ не имеют устойчивых позиций в данном районе.

Что касается Антоновского района — там никакой устойчивой позиции у ВСУ нет. Все, что строили, сносим ударами, — сказал глава Херсонской области.

Он добавил, что украинские войска время от времени пытаются переправлять через Днепр небольшие группы солдат. Как уточнил Сальдо, это одиночные лодки. Однако такие цели сразу находятся и уничтожаются при помощи БПЛА.

В начале августа Сальдо сообщал, что морские порты в Херсонской области будут восстановлены и начнут работать только после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что при этих же обстоятельствах запустят Каховскую плотину и Антоновский мост.

