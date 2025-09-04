Мошенники модифицировали схемы с самым крупным ущербом МВД: мошенники добавили новый этап в схемы с самым крупным ущербом

Мошенники модифицировали схемы преступлений с самым крупным ущербом, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В частности, они включили новый этап, на котором под разными предлогами требуют от жертвы установить для связи любой мессенджер.

Мошенники добавили новый этап в схемы преступлений с самым крупным ущербом. Теперь они под любым предлогом: «безопасность», «удобство», «оперативность» или «секретность», требуют перейти, а чаще — установить любой мессенджер с хорошим качеством связи, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, представители компаний и официальные лица никогда не переносят диалог в мессенджеры. Там также предупредили, что, если собеседник оправдывает такую необходимость плохой связью, «это всегда обман».

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали заставлять людей самостоятельно им позвонить. Эта схема стала одной из самых распространенных за последние месяцы.