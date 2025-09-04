Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 08:54

Мошенники модифицировали схемы с самым крупным ущербом

МВД: мошенники добавили новый этап в схемы с самым крупным ущербом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мошенники модифицировали схемы преступлений с самым крупным ущербом, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В частности, они включили новый этап, на котором под разными предлогами требуют от жертвы установить для связи любой мессенджер.

Мошенники добавили новый этап в схемы преступлений с самым крупным ущербом. Теперь они под любым предлогом: «безопасность», «удобство», «оперативность» или «секретность», требуют перейти, а чаще — установить любой мессенджер с хорошим качеством связи, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, представители компаний и официальные лица никогда не переносят диалог в мессенджеры. Там также предупредили, что, если собеседник оправдывает такую необходимость плохой связью, «это всегда обман».

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали заставлять людей самостоятельно им позвонить. Эта схема стала одной из самых распространенных за последние месяцы.

мошенники
преступники
мессенджеры
МВД
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин побывал во владивостокском цифровом лесу
Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда
«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову
В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от хрена
Путин первым посетил музей памяти легендарных морпехов во Владивостоке
Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками
Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины
«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче
Спецборт Путина доставил тяжело больного ребенка в Москву
В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов
Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок
«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности
Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине
В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике
Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке
Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками
Стало известно о «кровавых» деньгах Киева для наемников
Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов
Путин отправился в дальневосточный филиал центра «Россия» на «Урагане»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.