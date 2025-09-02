Названы самые безопасные российские регионы

Меньше всего преступлений за прошлый год зарегистрировано в Чукотском автономном округе (865), он стал самым безопасным регионом, передает РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ. В пятерку самых безопасных российских регионов также вошли Ненецкий автономный округ (877), Ингушетия (1938), Магаданская область (2499) и Чечня (2583).

При этом в ЦФО зафиксировано наибольшее количество преступлений — свыше 418 тысяч. Всего же по стране за 2024 год зарегистрировано более 1,9 млн преступлений.

До этого стало известно, что в топ регионов — лидеров по долголетию попали Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. На 2025 год среди регионов России с низкой продолжительностью жизни указаны Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Амурская и Иркутская области, Забайкальский край. Как рассказала эксперт в области долголетия Инна Решетова, исследование, посвященное влиянию региональных факторов на продолжительность жизни, станет основой для карты долголетия России.