03 сентября 2025 в 14:10

Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках

Социолог Долганов: телефонные опросы могут стать невыгодными из-за маркировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Колл-центры и исследовательские организации, опрашивающие людей по телефону, попали под удар в связи с новыми законами по борьбе с мошенниками, рассказал социолог Александр Долганов. По его словам, переданным ЕАН, сотовые операторы должны будут указывать для абонента звонящую организацию при каждом звонке, на что потребуются дополнительные денежные средства.

На каждый результативный звонок приходятся тысячи холостых, но маркировать придется каждый из них. Стоимость составляет 30 копеек за один номер. Просто представьте, как вырастут расходы на это, — заявил он.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана: они представляются сотрудниками цветочных магазинов, «Почты России» или интернет-магазинов и убеждают людей сообщить пароли из СМС якобы для подтверждения заказа. Затем аферисты перезванивают уже под видом сотрудников госорганов и утверждают, что деньги были переведены украинским террористам.

