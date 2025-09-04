На долги русской «Википедии» потратят еще 303 млн рублей Правительство выделит еще 303 млн рублей на долги создателя аналога «Википедии»

На ликвидацию АНО «Национальный научно-образовательный центр „Большая российская энциклопедия“», которое должно было создать портал «Знание» — российский аналог «Википедии», потратят еще 303 млн рублей. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, размещено портале опубликования правовой информации. Деньги пойдут на погашение долгов, в том числе по зарплате, а также для завершения расчетов по обязательствам.

Деньги выделят из Резервного фонда правительства уже в этом году. Контролировать их расход будет Минцифры. Отчет по факту выполнения указаний необходимо будет предоставить до 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что в правительстве приняли решение о начале ликвидации АНО «Большая российская энциклопедия» с передачей наработанных материалов команде интернет-энциклопедии «Рувики», что «позволит усилить ее конкурентные преимущества». За время работы БРЭ подготовила 98 тысяч статей, но из них только половина была опубликована на портале энциклопедии.