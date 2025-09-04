Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 10:51

На долги русской «Википедии» потратят еще 303 млн рублей

Правительство выделит еще 303 млн рублей на долги создателя аналога «Википедии»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На ликвидацию АНО «Национальный научно-образовательный центр „Большая российская энциклопедия“», которое должно было создать портал «Знание» — российский аналог «Википедии», потратят еще 303 млн рублей. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, размещено портале опубликования правовой информации. Деньги пойдут на погашение долгов, в том числе по зарплате, а также для завершения расчетов по обязательствам.

Деньги выделят из Резервного фонда правительства уже в этом году. Контролировать их расход будет Минцифры. Отчет по факту выполнения указаний необходимо будет предоставить до 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что в правительстве приняли решение о начале ликвидации АНО «Большая российская энциклопедия» с передачей наработанных материалов команде интернет-энциклопедии «Рувики», что «позволит усилить ее конкурентные преимущества». За время работы БРЭ подготовила 98 тысяч статей, но из них только половина была опубликована на портале энциклопедии.

Россия
правительство
деньги
ликвидация
Википедия
Рувики
