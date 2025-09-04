Путин удивил заявлением о запасах угля в России Путин заявил, что запасов угля в России хватит на тысячу лет

Запасов угля в России хватит на тысячу лет, заявил президент страны Владимир Путин на полях ВЭФ. Глава государства потребовал более эффективно использовать этот ресурс в энергетике на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

И в то же время. Есть достаточно большое количество угля различного класса, которого чуть ли не на тысячу лет хватит, на 900 лет хватит всех запасов угля, который, безусловно, можно гораздо эффективнее использовать, с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований, — подчеркнул Путин.

Ранее энергетик Игорь Юшков сообщил, что угольная отрасль в России оказалась в упадке из-за перевода поставок в Азию. По его словам, с точки зрения логистики Кузбассу выгоднее продавать уголь в Европу. Эксперт также объяснил, что в 2022–2023 годах проблемы в отрасли сглаживали высокие цены на фоне энергокризиса, но в 2024-м уголь стал возвращаться к средним значениям.

Челябинский «Мечел» между тем приостановил выпуск части продукции в добывающем сегменте из-за нерентабельности, инфляции затрат, крепкого рубля и санкций. В компании объяснили, что ресурсы переориентированы на более востребованные позиции, на рынок давят снижение цен на концентрат коксующегося угля и слабый спрос. Дополнительно выпуск сократила приостановка обогатительной фабрики «Нерюнгринская» на ремонт, запуск запланирован в октябре.