Завтракаем по-французски: готовим пышный омлет «Пуляр»

Этот омлет — идеальный способ разнообразить свой завтрак! Его любят во Франции за исключительно нежную текстуры и воздушную текстуру. Готовится всего 10 минут, но впечатляет на все сто.

Взбейте 3 яйца вилкой (не венчиком!) с щепоткой соли до легкой пены — белки и желтки должны лишь слегка соединиться. Добавьте 1 ст. л. холодных сливок (20%) — именно они создают бархатистую текстуру.

Возьмите сковородку с толстым дном, растопите в ней кусочек масла в 20 г. Залейте яичную смесь, через 1 минуту снизьте огонь до минимума, накройте крышкой. Готовьте 5–7 минут, не перемешивайте! Сверху омлет должен остаться кремовым, снизу — подрумяненным.

Сложите вдвое, подавайте с трюфельным маслом и зеленью.

Совет: для идеальной текстуры снимите сковороду с огня за 30 секунд до готовности — остаточное тепло доведет омлет до совершенства.

