Тонкие блинчики: все секреты идеального завтрака

Как приготовить идеальные тонкие блинчики? Секрет в правильной консистенции теста и маленьких хитростях, которые мы вам раскроем.

В подходящую емкость разбейте 2 яйца, всыпьте 2 ст. л. сахарного песка, взбейте все до легкой пенки. Добавьте щепотку соли, влейте 500 мл молока комнатной температуры и снова все размешайте. Далее осторожно всыпьте 200 г хлебопекарной муки (предварительно просейте ее). Делайте это постепенно, постоянно помешивайте смесь. Так не будет комков. В конце влейте 2 ст. л. растопленного сливочного масла — оно сделает блинчики эластичными. Можно заменить подсолнечным.

Жарить будем на сковороде, предварительно смазанной маслом. Наливайте тесто половником, быстро вращая сковороду, чтобы оно равномерно распределилось по поверхности. Жарьте около 1 минуты до золотистого края, потом аккуратно переверните лопаткой и держите на огне с другой стороны еще 30 секунд.

Совет: первый блин часто получается комом — это нормально! Просто смажьте сковороду маслом еще раз и продолжайте жарить.

