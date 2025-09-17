Ленивые лепешки «а-ля хачапури» за 15 минут! Нужны творог, сыр и мука

Ленивые лепешки «а-ля хачапури» за 15 минут! Это нежная творожная основа с сыром, которая готовится очень быстро, но получается очень вкусной. Идеальный вариант полезного завтрака или перекуса без лишних хлопот.

Ингредиенты

Творог мягкий — 300 г

Яйца — 3 шт.

Сыр твердый — 70 г

Мука — 70 г

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Сливочное масло — по вкусу

Приготовление

Творог разомните вилкой, добавьте яйца, соль и разрыхлитель. Всыпьте муку частями, вымешивая эластичное тесто. Сыр натрите на крупной терке и аккуратно вмешайте в массу. Сформируйте лепешки. Обжаривайте на сковороде на сливочном масле до румяности с обеих сторон. Подавайте со сметаной.

