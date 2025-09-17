Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 13:30

Ленивые лепешки «а-ля хачапури» за 15 минут! Нужны творог, сыр и мука

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые лепешки «а-ля хачапури» за 15 минут! Это нежная творожная основа с сыром, которая готовится очень быстро, но получается очень вкусной. Идеальный вариант полезного завтрака или перекуса без лишних хлопот.

Ингредиенты

  • Творог мягкий — 300 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сыр твердый — 70 г
  • Мука — 70 г
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Сливочное масло — по вкусу

Приготовление

  1. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, соль и разрыхлитель. Всыпьте муку частями, вымешивая эластичное тесто.
  2. Сыр натрите на крупной терке и аккуратно вмешайте в массу. Сформируйте лепешки. Обжаривайте на сковороде на сливочном масле до румяности с обеих сторон. Подавайте со сметаной.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
