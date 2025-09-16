Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 09:00

Блины «Шрек» — завтрак для силы за 15 минут: дети будут в восторге!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Блины «Шрек» — завтрак для силы за 15 минут: дети будут в восторге! Необычные, полезные и невероятно фотогеничные — они понравятся и детям, и взрослым, даря заряд бодрости и хорошего настроения. Секрет изумрудного цвета в шпинате: он делает блины сочными, насыщенными витаминами и идеально подходит для тех, кто любит вкусные сюрпризы.

Ингредиенты на 1 порцию

  • Шпинат свежий — 50 г
  • Молоко — 100 мл
  • Яйцо — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 120 г
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — щепотка
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Вода — 100 мл

Приготовление

  1. Шпинат опустите в кипяток на 2 минуты, откиньте на дуршлаг и отожмите. Измельчите блендером с молоком до однородности. В миске взбейте яйца, добавьте зеленую смесь, муку, разрыхлитель, соль и сахар.
  2. Влейте воду, перемешайте до консистенции жидкой сметаны. Жарьте на разогретой сковороде с двух сторон до румяности. Подавайте со сладкими или солеными начинками.

Ранее мы готовили блины на кефире — тонкие и с кружевными краями! Готовятся быстро и подходят для любых начинок.

блины
шпинат
панкейки
оладьи
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.