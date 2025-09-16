Блины «Шрек» — завтрак для силы за 15 минут: дети будут в восторге!

Блины «Шрек» — завтрак для силы за 15 минут: дети будут в восторге! Необычные, полезные и невероятно фотогеничные — они понравятся и детям, и взрослым, даря заряд бодрости и хорошего настроения. Секрет изумрудного цвета в шпинате: он делает блины сочными, насыщенными витаминами и идеально подходит для тех, кто любит вкусные сюрпризы.

Ингредиенты на 1 порцию

Шпинат свежий — 50 г

Молоко — 100 мл

Яйцо — 2 шт.

Мука пшеничная — 120 г

Масло растительное — для жарки

Соль — щепотка

Разрыхлитель — щепотка

Сахар — 1 ч. л.

Вода — 100 мл

Приготовление

Шпинат опустите в кипяток на 2 минуты, откиньте на дуршлаг и отожмите. Измельчите блендером с молоком до однородности. В миске взбейте яйца, добавьте зеленую смесь, муку, разрыхлитель, соль и сахар. Влейте воду, перемешайте до консистенции жидкой сметаны. Жарьте на разогретой сковороде с двух сторон до румяности. Подавайте со сладкими или солеными начинками.

Ранее мы готовили блины на кефире — тонкие и с кружевными краями! Готовятся быстро и подходят для любых начинок.