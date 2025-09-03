Саммит ШОС — 2025
Кабачковое пюре в банках на зиму! Вкусно к картошечке и к шашлыку!

Это пюре станет вашей любимой заготовкой для быстрых обедов и детского питания! Нежная кремовая текстура, мягкий вкус и универсальность применения делают его настоящим спасением зимой. Используйте его как основу для супов-пюре, соусов к пасте или как гарнир к мясу и рыбе.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг молодых кабачков, 1 крупная морковь, 1 луковица, 3 ст. л. оливкового масла, соль и белый перец по вкусу. Овощи тщательно вымойте. Кабачки очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Морковь натрите на терке, лук мелко нарежьте.

В сотейнике с толстым дном разогрейте масло, обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте кабачки, тушите под крышкой 20–25 минут на медленном огне до полного размягчения. Посолите, поперчите. Измельчите массу блендером до однородной кремовой текстуры. При желании добавьте щепотку мускатного ореха.

Разложите горячее пюре по стерильным банкам, накройте крышками. Простерилизуйте в кипящей воде: 0,5 л — 15 минут, 1 л — 20 минут. Плотно закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном темном месте.

Это пюре особенно ценно тем, что сохраняет летний вкус кабачков и все полезные вещества. Перед использованием просто разогрейте его на сковороде, добавив сливок или сливочного масла для более нежного вкуса.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

