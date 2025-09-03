Кабачковая икра по щелчку пальцев — полезный вариант на зиму без мороки

Кабачковая икра, приготовленная в духовке без предварительной обжарки, — это полезный и вкусный вариант заготовки на зиму. Такой способ сохраняет натуральный вкус овощей и требует минимального количества масла. Блюдо получается нежным и ароматным, идеально подходя для повседневного рациона.

Для приготовления потребуется: 1,5 кг кабачков, 500 г моркови, 450 г лука, 450 г помидоров, 1 перец, 6 ст. л. масла, 2 ст. л. сахара, соль, перец, 3 ст. л. уксуса. Овощи измельчить, смешать с маслом и специями. Запекать при 200 °C 1,5–2 часа, помешивая. Добавить уксус за 5 минут до готовности. Ключевой секрет — длительное томление в духовке без крышки, которое позволяет жидкости испариться, а икре достичь идеальной густой консистенции без привкуса сырых овощей. Разложить по банкам, закатать.

