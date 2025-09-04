Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025

Росгвардия сорвала план украинской ДРГ в Брянской области

Военкор Сладков сообщил о попытке подрыва железной дороги в Брянской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Диверсанты ВСУ проникли в Брянскую область, но были вовремя обнаружены и задержаны бойцами Росгвардии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, диверсионно-разведывательная группа имела при себе взрывчатку и планировала вывести из строя пути в приграничном регионе.

Росгвардейцы взяли группу с взрывчаткой, имеющую задачу подорвать ж/д пути, — написал Сладков.

В конце августа ФСБ распространила кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших теракты на объектах транспорта. На видео задержанные, являющиеся сотрудниками Службы специальных операций Украины, дают признательные показания о причастности к подрывам железнодорожного полотна в Белгородской области в прошлом году и подготовке к другим преступлениям.

Позже военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что спецслужбы Франции, Польши и Великобритании могли готовить разгромленную в Брянской области украинскую диверсионно-разведывательную группу. Он отметил, что британские разведслужбы специализируются на подготовке морских диверсий.

атаки ВСУ
ДРГ
диверсии
диверсанты
Брянская область
Росгвардия
Александр Сладков
