Росгвардия сорвала план украинской ДРГ в Брянской области

Диверсанты ВСУ проникли в Брянскую область, но были вовремя обнаружены и задержаны бойцами Росгвардии, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, диверсионно-разведывательная группа имела при себе взрывчатку и планировала вывести из строя пути в приграничном регионе.

Росгвардейцы взяли группу с взрывчаткой, имеющую задачу подорвать ж/д пути, — написал Сладков.

В конце августа ФСБ распространила кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области, планировавших теракты на объектах транспорта. На видео задержанные, являющиеся сотрудниками Службы специальных операций Украины, дают признательные показания о причастности к подрывам железнодорожного полотна в Белгородской области в прошлом году и подготовке к другим преступлениям.

Позже военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил, что спецслужбы Франции, Польши и Великобритании могли готовить разгромленную в Брянской области украинскую диверсионно-разведывательную группу. Он отметил, что британские разведслужбы специализируются на подготовке морских диверсий.